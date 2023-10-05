وزير الري: حصر 47 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لصيانتها وتطويرها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال ، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة ، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل ٢٠٢٤ ، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة ل ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .

ووجه الدكتور سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها ، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال .

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى ، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، و المهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير ، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير .