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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب طولكرم

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الخميس، استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شوفة، جنوب طولكرم.

وقالت وزارة الصحة في بيانها، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقالت مراسلة وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" في طولكرم، إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية شوفة، وهما من مخيم طولكرم، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم صباح اليوم.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال أحدهما بالكتف، والآخر بالبطن، حالتهما مستقرة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حتى الساعة التاسعة حفاظا على أرواح الطلبة.

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