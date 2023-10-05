بمناسبة ذكرى النصر|«العمل» تتابع اليوم تنفيذ إجازة 6 أكتوبر بأجر كامل للقطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل منشوراً لمديريات العمل بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة 6 أكتوبر الجاري بمناسبة "نصر أكتوبر" ، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان حسن شحاتة، وزير العمل، قد أعلن أن اليوم الخميس، الموافق الخامس من أكتوبر، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص،بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 سنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر - للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص- بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأكد "شحاتة" أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتقدم حسن شحاتة وزير العمل بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بذكري "نصر أكتوبر"، مقدراً دورهم العظيم في القضاء على البؤر الإرهابية، والإرهابيين، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وكانت الوزارة قد أصدرت كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات مذيلاً بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.