بدء الدورة التدريبية المجانية لـ 27 متدربة على ريادة الأعمال بشمال سيناء

أعلنت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء عن بدء الدورة التدريبية المجانية لعدد 27 متدربة، بمركز تدريب العريش لمدة ثلاثه أيام، في مجال ريادة الاعمال، تتضمن عرض نماذج دراسات الجدوي الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط المشروع، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز، وكذلك الاستفادة من الخدمات التسويقية بالاشتراك في المعارض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم وإعدادهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم مع الاهتمام باعلاء قيمة العمل الحر وأهميته للفرد والمجتمع.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية ، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة العمل الحر واقامة مشروعات للتوسع في عملية الإنتاج،وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغري والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء لمساعدة شباب الخريجين في اقامة مشروعات جرى تنظيم تلك الدورة التي حاضر فيها طارق الشوربجي وهشام رمضان من جهاز تنمية المشروعات، وبحضور

مشرفة التدريب صبرين صبحي بمركز تدريب مهني العريش.

وأكد استمرار سعي المديرية في توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لدعمهم وارشادهم توعيتهم بأهمية العمل الحر وانه السبيل لتحقيق امالهم وطموحاتهم في ظل الجمهورية الجديدة.

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