الحكومة: 6.6 مليار جنيه حوافز مالية للمدرسين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اليوم العالمي للمعلمين .

وقال المركز إنه تحت شعار "المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به"، تأتي احتفالية الأمم المتحدة واليونسكو هذا العام للاحتفال باليوم العالمي للمعلمين.

وفي السياق نفسه نرصد لكم أهم إنجازات الدولة لصالح المعلمين في الفترة الأخيرة لرفع كفاءاتهم وتحسين أوضاعهم.

وأوضح الإنفوجراف أن تكلفة تقديم حوافز مالية للمعلمين وصل إلى 6.6 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تقديم هذه الحوافز لـ2.1 مليون معلم .

وأشار الانفوجراف إلى أن هناك 1.3 مليون معلم مسجل علي منصة التعليم والفصول الافتراضية ، كما انه تم تدريب 80 ألف معلم علي احدث طرق التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية .