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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب: مؤتمر حكاية وطن بمثابة كشف حساب لإنجازات السيسي

صدى البلد

أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بمؤتمر "حكاية وطن"، من حيث استعراض جهود الدولة في حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تم عرض انجازات غير مسبوقة تمت على مدار الـ 9 سنوات الماضية في عهد سيادة الرئيس ،كما نجحت الدولة فى إنشاء مشروعات تنموية فى مختلف المجالات أيضا توفير وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين كافة السلع الغذائية  وطرحها بمنافذ  المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة.

 

وأكد النائب طارق حسانين،  أن مؤتمر "حكاية وطن" كان بمثابة كشف حساب عن ما تم إنجازه بالأرقام على مدار السنوات الماضية ،حيث شهدت الدولة المصرية طفرة في مختلف قطاعات الدولة من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطن المصري لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان لديه الحرص على عرض كافة الجهود بكل شفافية، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها،حيث استعرض  المؤتمر كافة المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية .

من جانبه أوضح  عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن مؤتمر "حكاية وطن "تميز بالمصارحة والشفافية من حيث حرض الإنجازات والمشروعات التي تحققت على أرض الواقع ،مما يؤكد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشاركة المواطنين حتى يكون لديهم الوعي الكامل بما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية ، حيث نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في القضاء على طوابير الخبز التي ظلت على مدار عشرات السنوات وتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة  لأول مرة في عهد الرئيس السيسي من خلال حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على حصة من الخبز 5 أرغفة يوميا وبسعر 5 قروش للرغيف رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرش ،حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل الدعم ثابت ويستفيد من الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص للخبز والسلع إلى 127.7 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014.
 
وأضاف السلامونى، أن المشروعات القومية التي تمت على مدار السنوات الماضية جاءت نتيجة وجود قيادة سياسية وطنية مخلصة  لديها إرادة للتنمية وهو ما تحقق على أرض الواقع سواء في تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع، وأيضا في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية  مثل القمح وبنجر السكر وأيضا محاصيل انتاج زيت الطعام بهدف تقليل فجوة الاستيراد من الخارج بجانب أيضا نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين  في تأمين وتوفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية بتوجيهات القيادة السياسية ،وأصبحت تكفى في المتوسط 6 أشهر بعدما كان لا يتعدى المخزون شهرين وثلاثة أشهر فقط  وان ما يؤكد ذلك عدم حدوث أزمات تتعلق بنقص أي سلعة طوال فترة جائحة كورونا أو خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية  رغم تعرض كبرى الدول لازمات تتعلق بنقص السلع ،الا أن  مصر نجحت فى العبور بالبلاد الى بر الأمان من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم الدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 
 
وأشار عبد الغفار السلامونى، إلى أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بجودة حياة المواطنين  منها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى ، ومبادرة القضاء  على فيروس "سي"، وغيرها  من المبادرات الأخرى التى ساهمت فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن فى كافة  قطاعات الدولة المختلفة

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