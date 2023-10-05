عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء مدرسة فنية للفتيات في مجال صناعة الملابس بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أمس السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما ، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك فى مشروع "تمكين".

 

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا فى العديد من البرامج والمشروعات الهامة ، معبرة عن سعادتها باستكمال هذا التعاون فى العمل على مشروع تمكين.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس،  لافتة الى وجود  ٣٧ مشغل للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية،  تنتج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة ، كما تطرقت الى برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات فى مصر.

 

وأضافت رئيسة المجلس أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية للفتيات بمصر ، تعد نموذج  لتبادل الخبرات الإيطالية والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية في مجال صناعة الملابس، لافتة الى وجود العديد من الفتيات المهتمات بالتعليم الفني في مصر، وعبرت عن أملها أن تبدا المدرسة عملها خلال العام الدراسي العام القادم .

 

فيما عبر السفير كريستيان برجر عن سعادته بمناقشة التطور فى خطة مشروع "تمكين "مثمنا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الايطاليه بالقاهرة.

 

وأكد السفير ميشيل كوارونى على  سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة  لإنشاء مدرسة فنية للتصميم  تستهدف الفتيات بمصر ، في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبى لتنفيذ برنامج "تمكين" .

IMG-20231005-WA0077
IMG-20231005-WA0077
IMG-20231005-WA0076
IMG-20231005-WA0076

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

بعد سيول مطروح.. الري تصدر بيانا هاما وتعلن توقف الأمطار حاليا

أمينة عاطف: «سيدات يد الأهلي» يسير بخطوات ثابتة للتتويج باللقب الإفريقي

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ