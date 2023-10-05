إنشاء مدرسة فنية للفتيات في مجال صناعة الملابس بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أمس السفير كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق لهما ، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك فى مشروع "تمكين".

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي وسفارة إيطاليا فى العديد من البرامج والمشروعات الهامة ، معبرة عن سعادتها باستكمال هذا التعاون فى العمل على مشروع تمكين.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، لافتة الى وجود ٣٧ مشغل للمجلس بعدد من محافظات الجمهورية، تنتج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة ، كما تطرقت الى برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات فى مصر.

وأضافت رئيسة المجلس أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية للفتيات بمصر ، تعد نموذج لتبادل الخبرات الإيطالية والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية في مجال صناعة الملابس، لافتة الى وجود العديد من الفتيات المهتمات بالتعليم الفني في مصر، وعبرت عن أملها أن تبدا المدرسة عملها خلال العام الدراسي العام القادم .

فيما عبر السفير كريستيان برجر عن سعادته بمناقشة التطور فى خطة مشروع "تمكين "مثمنا التعاون مع المجلس القومي للمرأة والسفارة الايطاليه بالقاهرة.

وأكد السفير ميشيل كوارونى على سعادته بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لإنشاء مدرسة فنية للتصميم تستهدف الفتيات بمصر ، في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبى لتنفيذ برنامج "تمكين" .

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