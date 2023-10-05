الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باعتقال أربعة فلسطينيين من قريتي المغير وبلعين بمحافظة رام الله والبيرة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلعين غرب رام الله، واعتقلت كلا من المواطن الفلسطيني محمد عبد الهادي سمارة ذو الـ 21 عاما، وعيسى حمد محمد حمد 20 عاما، وأبي أبو رحمة 21 عاما، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد أبو عليا، 20 عاما، من قرية المغير شمال شرق رام الله، بعد أن داهمت منزل ذويه.