محافظ جنوب سيناء: منتدى المرونة العالمي يسهم في توجيه المسار الأمني بمصر

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن منتدي المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، يسهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.



جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في منتدي المرونة العالمي، خلال الفترة من 5 إلي 6 أكتوبر الجاري، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة.



ورحب فودة - وفقا لبيان - بالفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، و"مامي ميزوتوري" ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، مهنئا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى النجاح الكبير والمتميز في نقل التجربة الإماراتية إلى العاصمة الصربية (بلجراد) بخبرات إماراتية.



وأشار فودة - خلال كلمته - إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما بانها ليست قائمة فقط على مشاعر الحب والإخوة بل على الفهم الواقعي المتعمق والوثيق لظروف العالم والمنطقة وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، مؤكدا أن ذلك يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.



ونوه بأن رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المنتدى تعتبر أصدق دليل على تجسيد رؤيته الثاقبة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث، مؤكدا أن ذلك يرسخ مكانة إمارات دبي في مجال التنمية الحضارية المستدامة.

ويقوم المنتدي بتسليط الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

