رئيس مدينة رأس غارب يشرف على استعدادات البرابخ وحواجز التوجيه لمواجهة الأمطار

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بزيارة تفقدية لإدارة الأزمات بالمرور.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة البحر الأحمر لموسم الأمطار، حيث قام بتفقد جميع البرابخ بطريق غارب / الزعفرانة، وحواجز التوجيه بطريق غارب / الشيخ فضل، والبحيرة الصناعية بوادي الدرب.

وشدد نديم على ضرورة تطهير هذه المناطق والتأكد من استعدادها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، وإزالة أي مخلفات تعوق عملية تخزين المياه أو مرورها بسلاسة خلال البرابخ وبحيرات التخزين.

جاءت هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالاستعداد لفصل الشتاء وضمان حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم التنسيق الفعّال مع هيئة الطرق والكباري التي قامت بتنفيذ أعمال التطهير بجميع البرابخ وإزالة الكثبان الرملية، وضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال المياه الهاطلة بأمان وبفعالية.