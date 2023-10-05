ضبط 3 عاطلين بالإسكندرية ومطروح بحوزتهم 350 طربة حشيش و21.500 قرص مخدر

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم 350 طربة من مخدر الحشيش، و21.500 قرص مخدر، بقيمة 4.2 مليون جنيه، قبل ترويجها بالإسكندرية ومطروح.



وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصد بالتنسيق مع الجهات المعنية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة شمال سيناء، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 350 طربة من مخدر الحشيش وزنت 35 كيلوجراما.



كما تم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مطروح، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 21,500 قرص لعقار "تامول" المخدر، وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات.



وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بأربعة ملايين و200 ألف جنيه … وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.