65 مصريا.. التمثيل العمالي بالسعودية: كشوف بأسماء الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشوف جديدة خلال الأسبوع الحالي، بأسماء 65 مواطناً مصريا من الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي من إدارة الوافدين "خروج نهائي "، وصادر لهم موافقات من مكتب العمل، و"خروج نهائي وعليهم ملاحظات" بعد موافقة مكتب العمل.

ونشر مكتب التمثيل العمالي على موقع السفارة المصرية بالرياض 5 كشوف الأول: بأسماء 20 مواطنا مصريا لهم تأشيرة خروج نهائي ، والثاني بأسماء 11 من الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائى بعد موافقة مكتب العمل " تأشيرة نظامية " ، " بلاغ تغيب"، والثالث بأسماء 15 مواطنا مصريا مطلوب حضورهم إلى إدارة الوافدين بالرياض لمقابلة مندوب السفارة، والكشف الرابع بأسماء 14 مواطنا مصريا مطلوب حضورهم أيضا إلي إدارة الوافدين بالرياض لمقابلة مندوب السفارة ، أما الكشف الخامس بأسماء 5 مصريين صادر بحقهم ملاحظات من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، وعليهم مراجعة القنصلية بعد تعديل البيانات أو التوجه الى الجهة المكتوبة أمام العامل .

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه بالنسبة للحاصلين على تأشيرة الخروج النهائى بعد موافقة مكتب العمل " تأشيرة نظامية" ، والحاصلين على تأشيرة نهائي إبعاد " بلاغ تغيب"، يمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من على منصة أبشر أو منصة مقيم أو الحجز والسفر مباشرة دون الحاجة إلى طباعتها مع ضرورة المغادرة خلال المدة المحددة لكل عامل أمام اسمه.

وقال الملحق العمالي إنه بالنسبة للمواطنين الصادر بشأنهم ملاحظات من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عليهم مراجعة القنصلية بعد تعديل البيانات أو التوجه إلى الجهة المكتوبة أمام العامل .

وشدد رئيس مكتب التمثيل العمالي على أنه علي أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

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