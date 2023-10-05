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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد ناصف: تحسين ثقافة الطفل المصري أهم استثمار للدولة في صناعة المستقبل|فيديو

ثقافة الطفل
ثقافة الطفل

قال محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، إن ملف ثقافة الطفل في منتهى الأهمية لأنه متعلق بالمستقبل، حيث يتم العمل وفقا لاستراتيجية ورؤية، وهو ما يعني وجود أهداف في النهاية سيتم الوصول إليها عبر مجموعة من الإجراءات.


وأضاف ناصف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «تحسين ثقافة الطفل المصري أهم استثمار للدولة في صناعة المستقبل، ونعمل على التطوير المؤسسي الخاص لما يجب أن يتعامل الطفل معه وهذا الأمر من الأهداف المهمة جدا التي تعمل الدولة على تحقيقها». 


وتابع رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل: «نعمل على بناء الإنسان منذ الطفولة عبر المسابقات والدعم والرعاية للمواهب والعدالة الثقافية وهناك مجموعة برامج مرتبطة بكل هدف من الأهداف، والهدف الرابع هو دعم ورعاية الصناعات الثقافية التي تستهدف الأطفال، مثلا، فقد تم تطوير الحديقة الثقافية للطفل وتقديم خدمات أفضل لأطفال مصر، كما تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية مباشرة من انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وأحدثت طفرة كبيرة عند الأطفال وأولياء الأمور».
 

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