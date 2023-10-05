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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس اتحاد الصحفيين العرب يهنئ المصريين بـ نصر أكتوبر

صدى البلد

هنأ مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، الشعب المصري بمناسبة احتفال نصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن الصحفيين العرب هم أسرة واحدة وتجمعهم العديد من الروابط المشتركة.


وأوضح "اللامي"، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب، أن احتفال هذا العام رصين ويمثل شخصية مصر، لاسيما مع نجاح النقابة المصرية في جمع الزملاء من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في وقت قياسي.

وقال: "مصر قاتلت نيابة عن العرب جميعًا، والشعب والجيش المصري كان في مقدمة الحرب التي منحت الكرامة للعرب، لذلك رحب الجميع بالاجتماع في مصر تقديرا لهذا البلد الغالي، واعتذر عن عدم حضور عدد من الزملاء أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب نظرًا لظروف خارجة عن إرادتهم.

وتستضيف نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها:" رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  ومؤسسة الإهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل.

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