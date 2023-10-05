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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس الجامعات الكندية بمصر: نعد بمواصلة جهودنا في تنمية مشهد ريادة الأعمال

صدى البلد

أعلنت حاضنة الأعمال عن نجاح  فعالية تقديم العروض (Demo Day) 2023، إذ تعد علامة فارقة في النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، حيث شهدت الأمسية استعراض الشركات الناشئة المشاركة في الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال "دي إم زي - القاهرة" لنماذج أعمالها المبتكرة، وذلك بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وFinTech Bootcamp المدعوم من البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).

وقد تمكنت 10 شركات ناشئة من إبهار مجموعة واسعة من المستثمرين والشركاء والعملاء المحتملين بمشروعاتها المبتكرة، والتي تمثل شهادة على ازدهار مشهد ريادة الأعمال في مصر، معبرين عنها بقصص نجاح متميزة.

وتم إعلان فوز 5 من الشركات المتسابقة بمجموعة من الجوائز.

من بين العروض العشر، اقتنصت شركتا Tutoruu وCredify الناشئتان فرصة السفر إلى تورونتو كندا، في يونيو 2024 للمشاركة في برنامج DMZ YYZ المرموق، وهو برنامج مكثف مصمم خصيصًا لمساعدة الشركات الناشئة عالميًا في مرحلة النمو على استكشاف إمكانات نموذج أعمالها وإطلاقه وتنميته في سوق أمريكا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، قدَّم Fintech Bootcamp المدعوم من البنك المصري لتنمية الصادرات مكافآت مالية للشركات الناشئة الأفضل أداءً في يوم تقديم العروض، وذلك تقديرًا لمساهماتها في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وحصلت شركة Vlens على المركز الأول مستحقةً جائزة قدرها 100,000 جنيه، وجاءت شركة Rentool في المركز المركز الثاني لتحصل على جائزة قدرها 60,000 جنيه، فيما جاءت شركة Hwala في الترتيب الثالث لتحصل على جائزة قدرها 40,000 جنيه.

على هامش الفعالية، قال الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر: “تساهم فعالية تقديم العروض 2023 في تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، حيث شهد استعراض نماذج أعمال مبتكرة ومتميزة من الشركات الناشئة العشرة المشاركة”. 

وأضاف: "وبينما نحتفل بإنجازاتهم، يسعدنا الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة لحاضنة الأعمال قريبًا، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص أمام رواد الأعمال الناشئين، على أن تعلَن جميع التفاصيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية والموقع الإلكتروني لـ "دي إم زي – القاهرة". 

وتابع: "نعد بمواصلة جهودنا في تنمية مشهد ريادة الأعمال، دعمًا لمجال التكنولوجيا في مصر، وذلك بالتعاون مع شركائنا، برنامج "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنك المصري للصادرات".

من جانبها، صرحت الدكتورة هادية حمدي، نائب الرئيس للمبادرات الاستراتيجية والتطوير الأكاديمي بالجامعات الكندية في مصر: “ستواصل حاضنة الأعمال دي إم زي - القاهرة جهودها في دعم الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا في القاهرة، وذلك خلال دورتها الثالثة، ما يوفر لمزيد من الشركات الناشئة إمكانية الحصول على التوجيه اللازم من قادة البرامج والعديد من المتخصصين، إلى جانب ورش عمل يقودها خبراء في المجال”. 

وأضافت: "علاوة على إتاحة فرص التواصل مع الجهات الفاعلة ومختلف أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال، وإننا نتطلع إلى تمكين نماذج أعمال جديدة وفقًا لرؤيتنا لبناء نظام بيئي للشركات الناشئة في مصر".

وقد رحَّب عبد الله سنوبار، المدير التنفيذي للمقر الرئيسي لحاضنة الأعمال  في تورنتو كندا، بالشركتين اللتين حصلتا على فرصة المشاركة في البرنامج بكندا، قائلًا: "يسعدنا انضمام الشركتين الفائزتين إلى برنامج DMZ YY، فهذه شهادة على الإمكانات الكبيرة والمهارات المتميزة التي تتمتع بها الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى كونها تجسيدًا لمدى التأثير الإيجابي لمبادرات دي إم زي - القاهرة عالميًا".

 

 

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