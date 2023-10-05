عمرو عرفة: توفيق الحكيم طلب يشارك في حرب أكتوبر وعمره 75 عاما

وجه المخرج عمرو عرفة، رسالة في ذكرى نصر أكتوبر ال ٥٠، عبر منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتب: "‏نجيب محفوظ قال عليها ثورة زي ثورة ١٩ و توفيق الحكيم رفض يكتب حاجه و قال كتابتي لا معني لها.. شغلوني شغلانه افيد بيها في الحرب و كان عمره ٧٥ سنه .. ‏حرب اكتوبر المجيدة أنبل و أذكي و أطهر ثورة في العصر الحديث".

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

واليوم، تمُر علينا الذكرى الخمسون على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.