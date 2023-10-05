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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي: نقدم الدعم الكامل للصحفيين السودانيين

صدى البلد

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تقديم الدعم الكامل للزملاء السودانين المتواجدين في مصر، من خلال فتح أبواب النقابة المصرية أمامهم لتسهيل مهام عملهم.

 

وأوضح خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب، بأنه تم توجيه الدعوة للزملاء من السودان من أجل التواجد في مركز تدريب النقابة، ليكون مكان عمل خاصة وان أغلبهم فقد مكاتب مكاتب الصحف.

وأضاف: "ننسق أيضًا مع الجهات المعنية لخدمة الزملاء السودانين أثناء تواجدهم في مصر، فضلًا عن الإعداد لتنظيم تدريب موسع للصحفيين اليمنيين داخل مركز التدريب، إنطلاقًا من دور النقابة المصرية في دعم الأشقاء العرب".

 

وتستضيف نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

 

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها:" رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  ومؤسسة الإهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل.

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