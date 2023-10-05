جمال عبد الرحيم: الصحافة المصرية كان لها دورا كبيرا في حرب 73

أكد الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دور الصحافة المصرية فى انتصارات أكتوبر المجيد.

وقال عبدالرحيم خلال الاجتماع التشاوري لاتحاد الصحفيين العرب، ان الصحافة المصرية ، لها دور كبير وهام فى حرب اكتوبر، بالاضافة للدور الواضح، حيث كان لها دور فى حرب الاستنزاف وتم فقد زميلين خلال احداث الحرب ، خاصة الدور المعنوي للشعب مشيرا الى ان هناك ٥٠ صحفى شاركو فى نقل الأحداث.

وطالب سكرتير عام نقابة الصحفيين رئيس الاتحاد، أن تتبنى دورات تدريبية متخصصة فى السلامة المهنية، مؤكدا أن ما حدث فى اعصار ليبيا كان جديد علينا وهناك صحفيين تضرروا من احداث الاعصار فى ليبيا وايضا فى زلزال دولة المغرب.

يعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها:" رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الإهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل.