عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على آليات إصدار شهادات الاعتماد وفقا لقانون التأمين الصحي

التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إجراءات وآليات  إصدار شهادات الاعتماد  وذلك وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل فيما يلى:

آليات  إصدار شهادات الاعتماد

حيث نص القانون على أن ينشئ هيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها، برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن طرفي النزاع.

وطبقا للقانون ، لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل العرض على هذه اللجنة، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة.

 

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

ترشيحاتنا

نجم الأهلي عن إمام عاشور : صفقة القرن للفريق

السعادة قرار.. جلسة تصوير لعروسين يفطران على عربة فول تشعل مواقع التواصل.. والمصور يروي تفاصيل ردود أفعال الناس عليهما| خاص

7 الآف كم طرق ربطت مصر من الشمال للجنوب|ماذا تم بهذا القطاع في عهد السيسي؟

تخلصت من الشامة .. هند حليم تثير الجدل على السوشيال ميديا

30 سنة باخد علاج نفسي| غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. وتكشف مفاجأة لأول مرة عن طلاقها

واشنطن بوست : بايدن يعتزم لقاء الرئيس الصيني قريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفير بالنص.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

تحذير من نوع شربات يتسبب في بتر أصابع طفلك

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورة برفقة ابنة شقيقتها

شفاءك يارب.. صورة لجمال شعبان مع هاني الناظر بعد انتشار خبر مرضه

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ