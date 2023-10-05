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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"دعوة الأزهر" تحتفي بذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

كلية الدعوة
كلية الدعوة

نظمت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، احتفالية دينية بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور نخبة من أساتذة الجامعة وطلاب العلم، وعلماء الأزهر الذين شاركوا في الحرب.

استهلت الاحتفالية بالقرآن الكريم بصوت الشيخ محمود أبو طالب، الطالب بالفرقة الرابعة، تبعتها كلمة للدكتور محمد الجندي، عميد الكلية، أكد فيها على أهمية التخلق بأخلاق النبي واقتفاء أثره وتتبع سيرته؛ للعمل بها حتى تكون منهجًا وسلوكًا في حياتنا.

واستكمل الدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدعوة والإعلام صنوان لا يفترقان، وأن من سماته -صلى الله عليه وسلم- التي لا تخطئها عين، رحمته بكل ما حوله ومن حوله، معرجًا على شهادات مفكري الغرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثنائهم عليه.

وأضاف الدكتور سامي الشريف أن الطريقة المثلى للتواصل بين أصحاب الديانات المختلفة هو الحوار وليس الصراع، وأن الاعتداء على الرموز والمقدسات الإسلامية الذي نراه في بعض بلاد الغرب يخالف منهج الحوار، ويضاد شعارات الحرية وقبول الآخر، منوهًا إلى ضرورة تقديم نموذج صحيح لأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- وتصرفاته.

وأضاف الدكتور أحمد  شحاتة، الأستاذ المتفرغ بقسم الثقافة بالكلية، أن مولده -صلى الله عليه وسلم- ميلاد للإنسانية، وأن كتابه القرآن الكريم خاتم كتب النبيين، وأن أمته خاتمة الأمم، وأن إنسانيته -صلى الله عليه وسلم- لا حصر لها، وفي ذلك تقول أم المؤمنين خديجة  "والله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم"، وأن مواقفه صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم متعددة، منها: أنه -صلى الله عليه وسلم-أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة بمال حين أصابتهم فاقة، وقال له: اذهب به إلى أبي سفيان؛ ليشتري به لأهل مكة طعامًا، وختم فضيلته بالربط بين نصر أكتوبر العظيم ومولده -صلى الله عليه وسلم- واصفًا نصر أكتوبر بأنه عيد الأمة المصرية والعربية، ويمثل أيقونة للحرية والحق.

وعرض  الدكتور فتحي حجازي، الأستاذ المتفرغ بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وأحد أبطال نصر أكتوبر العظيم، جانبًا من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم، وبعضًا مما رآه بعينه من كرامات نصر الله لأهل مصر في هذه الحرب المباركة؛ منها: أنه كان يسمع صوت القرآن أثناء المعركة، متذكرًا بطولة قائده في تلك الحرب السيد الرائد محمود مرعي، وفي ختام كلمته توجه بالدعاء لشهداء الوطن.

يشار إلى أن كلية الدعوة الإسلامية أطلقت  موسمها الثقافي منذ الأسبوع الأول للدراسة بندوة: (فاتبعوني يحببكم الله) احتفاء بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

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