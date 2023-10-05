مدينة مرسى مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

أعلن مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح برئاسة عمرو عبد المجيد اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية التابعة للمجلس، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت بعض المناطق من المدينة، طبقا لتوجيهات محافظ مطروح خالد شعيب.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح - في بيان - أنه تابع ميدانيا أعمال المعدات والسيارات وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح، والشوارع الرئيسية والميادين العامة.. مشيرا إلى أن غرفة العمليات والأزمات تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ والتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.



وأوضح عبد المجيد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بمنطقة الكيلو 4 شرق المدينة مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.



ووجه رئيس المدينة الحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة استمرار موجه الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.



وأعلن رئيس المدينة تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبية بما يستجد.

