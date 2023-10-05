"الخيام -2".. إيران تجري محادثات مع روسيا لبناء قمر صناعي جديد

أفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الخميس، أن إيران تخطط لإجراء محادثات مع روسيا لطلب المساعدة في بناء قمر صناعي جديد هو الخيام-2.

وبحسب التقرير، فإن المحادثات ستتناول تطوير المواصفات الفنية للنماذج القادمة من قمر الخيام الصناعي، الذي تم إطلاق أوله في أغسطس 2022.

كما تريد إيران أن تبحث مع روسيا خطة لبناء قمر صناعي للاستشعار عن بعد، وهو قمر صناعي صغير الحجم، القمر الصناعي الأرضي والقمر الصناعي للاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط إيران لتطوير وإطلاق ما لا يقل عن 8 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء في المستقبل المنظور، إلى جانب كوكبة من 10 أقمار صناعية صغيرة تسمى نظام الجنرال سليماني للأقمار الصناعية.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني عيسى زاربور، إن إيران تعمل على إرسال بشر إلى الفضاء خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقبل ساعات، أعلن حسن سلاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، عن تطوير مركبة الإطلاق "سرير"، التي ستكون قادرة على وضع الأقمار الصناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، كما بدأت الوكالة أيضًا في تصميم أول قمر صناعي لفحص الرادار في البلاد وقمر صناعي جديد للاتصالات "ناهد-3".

وشرعت إيران في برنامج فضائي في عام 2004، وهي واحدة من الأعضاء المؤسسين الـ 24 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التي تأسست في عام 1959.