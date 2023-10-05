نقابة البناء والأخشاب تهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

توجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، الخميس، أن مصر خاضت ملحمة وطنية حقيقية في أكتوبر 1973 حتى تحقق النصر بإنهاء الاحتلال، والبدء في مرحلة هامة من عمر الوطن من خلال البناء والتنمية التي غطت ربوع مصر.

وأوضحت النقابة، أن أهم الدروس الوطنية من حرب أكتوبر التي ستظل في أذهان كل المصريين، هو الترابط والعلاقة القوية والممتدة بين أبناء الشعب وقواته المسلحة الباسلة، التي ساندت ولا تزال تقوم بدورها على النحو الأكمل في خدمة مصر وشعبها.

وقال بيان النقابة العامة: “ونحن نحيي ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، فإننا على أعتاب استحقاق دستوري هام، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، ومصر أيضا تخطو نحو الجمهورية الجديدة، ومواصلة عمليات التنمية والبناء، لتحقيق الحياة الأفضل لكل المصريين”.

وجددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دعوتها لجموع المصريين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، لمساندة الوطن في استكمال مسيرته لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة.