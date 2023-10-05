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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت هيدي كرم، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هيدي كرم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمالها. 

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور هيدي كرم

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