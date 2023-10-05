تموين الشرقية يحرر 16 محضرا لمخابز مخالفة

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة احمد محمود فرج مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر إثبات حالة لبعض المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.