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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يوقع عقود تعاقد الفائزين بـ مسابقة 30 ألف لبدء استلام العمل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين بـ"مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعداداً لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وعلى جانب اخر .. يتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نيابة عن جميع العاملين بالوزارة بأسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدا على ما قدمته قواتنا المسلحة الباسلة من بطولات وتضحيات غيرت مجرى التاريخ وكتبت فيه بأحرف من نور أبهى معاني الوفاء والتضحية من أجل صون الكرامة الوطنية..وستبقى هذه الملحمة العسكرية المصرية العظيمة رمزا ملهما للمصريين في تجاوز التحديات.

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