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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمسرح للعرائس|مياه الشرب بسوهاج تستهدف 100 مدرسة لتوعية الطلاب بقضاياها وأساليب الترشيد

صدى البلد

تستهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال العام توعية طلاب 100 مدرسة تتنوع ما بين رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية بجميع مراكز المحافظة. 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان حملات التوعية بالمدارس تتم من خلال عدة أنشطة تتمثل فى مسابقات مائية.

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مياه الشرب بسوهاج

بالإضافة إلى مسرح للعرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وتكوين أسر أمين المياه بالمدارس وكذلك شرح قصة سلمى وإصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة للمياه وذلك لتعريف الطلاب بقضايا المياه.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان تلك الانشطة تستهدف تاسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى حملات التوعية

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