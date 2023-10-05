6 آلاف كرتونة مواد غذائية وملابس من التحالف الوطني لـ متضرري أمطار مطروح

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، الخميس، قافلة شاملة محملة بأكثر من 3000 كرتونة مواد غذائية و 2 طن لحوم و3000 لحاف وبطانية بجانب الآلاف من قطع الملابس لتوزيعها علي أهالي محافظة مرسي مطروح جراء موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة.

وأعلنت كيانات التحالف، تضامنهم الكامل مع أهالي مطروح المتضررين من موجة الأمطار والسيول مؤكدين علي تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الموجة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية والوقوف بجانبهم وقت الازمات.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين