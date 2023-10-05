سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

وفي البرقية، أرسل سلطان عمان أصدق تهانيه وأطيب تمنياته للرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق.

وعلى جانب آخر، قدم خالد حمد المالك، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، التحية لمصر وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال خالد حمد المالك، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب بنقابة الصحفيين، إن انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أعادت للعرب هيبتهم أمام اسرائيل والعالم أجمع، مؤكدا على أن الجميع يعلم أنه لولا استنجاد اسرائيل بالولايات المتحدة لكان الانتصار أكبر بكثير.