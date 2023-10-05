تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون إسرائيليون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى

يواصل المستوطنون الإسرائيليون ، اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ضمن فترة الاقتحامات المسائية، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأقتحم 1178 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.



وأغلق مستوطنون الإسرائيليون حاجز "بيت إيل" المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم 725 مستعمراً صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في سادس أيام "عيد العرش"، اليهودي، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على أبناء شعبنا، ومنعت الشبان من أداء صلاة الفجر في المسجد.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها في القدس القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم المتواصلة خلال الأعياد اليهودية.

وأدى مستعمرون طقوسا تلمودية في سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى، في وقت حولت سلطات الاحتلال القدس القديمة ومحيط الأقصى إلى ثكنة عسكرية.

ونشرت سلطات الاحتلال المئات من عناصر شرطة الاحتلال وحرس الحدود على أبواب الأقصى وطرقاته وعلى أبواب البلدة القديمة، فيما عرقلت شرطة الاحتلال عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم الاقتحامات في البلدة القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن مئات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وعند أبوابه الخارجية.