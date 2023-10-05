حازم عمر: لا يوجب على المرشح العضو بالشيوخ الاستقالة لخوض انتخابات الرئاسة

قال حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل ورئيس حزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس الشيوخ، إن لجنة تجنب تعارض المصالح بمجلس الشيوخ أصدرت قرارا بشأن الاستقالة التى تقدمت بها خلال الآونة الأخيرة.

لا يوجب على المرشح العضو تقديم استقالته من الشيوخ

وأكد عمر فى تصريحات له، أن اللجنة أكدت عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع عضو مجلس الشيوخ من الترشح لرئاسة الجمهورية وأنه لا يوجب علي المرشح العضو تقديم استقالته.

وكان المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024



يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقاً لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.



يذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقاً لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 .