الإثنين.. "الأوبرا" تنظم ندوة تشكيلية حول فن الموزاييك بقاعة زياد بكير للفنون

تعقد الفنانة التشكيلية أماني زكريا، ندوة فنية، تروي خلالها تجربتها في فن الموزاييك تختتم بها معرضها "حديث الملامح"، وذلك في السادسة مساء يوم /الاثنين/ المقبل، بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية فى الأوبرا والتي احتضنت المعرض.



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الخميس/- أن الندوة يديرها الناقد والكاتب حمدي البصير، وتوضح الفنانة أماني زكريا، خلالها، توجهها في فن الموزاييك، والذي تناولت فيه مدرسة البورتريه بالزجاج الملون، واستليب إبراز تعبيرات الوجه والعيون بنظراتها المختلفة.



وقالت الفنانة أماني زكريا إن استخدام الزجاج الملون في فن البورتريه، يتطلب مهارات خاصة بسبب درجة الصعوبة التي تميزه واحتياجه لدقة في العمل والصبر، لافتة إلى أن الملامح والعيون ستظل عنوان الحقيقة، وأسهل الطرق لمعرفة هوية الشخص.



وأشارت الفنانة أماني زكريا إلى أن أحد أهم وأجمل اللوحات التي تم عرضها بورتريه للاعب المصري العالمي محمد صلاح، والتي تم تنفيذها بأسلوب فن الموزاييك، حيث لاقت إعجابا كبيرا من مختلف شرائح زوار المعرض سواء التشكيليين والنقاد والصحفيين والجمهور المتذوق للفنون.