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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.


وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا، و666 طنا، تشمل: 7800 طن يوريا و 10 آلاف و424 طن كلينكر و 3142 طن ملح صب و 50 طن علف و 1000 طن رمل و 3930 طن مولاس و 8320 طنا بضائع متنوعة .


وأضاف البيان، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا، و611 طنا تشمل: 1841 طن خردة، و 758 طن خشب زان، و 12000 طن ذرة و 160 طن تفاح و 200 طن زيت طعام و 345 طن فول صويا و 10 آلاف، و652 طن قمح، و803 أطنان مواسير، و 590 طن حديد، و 4477 طن سكر، و 3156 طن أسمنت، و 1938 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 629 طنا .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 743 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 220 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2530 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66 ألفا و136 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377 ألفا، و261 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و بنى سويف و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5753 شاحنة .

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