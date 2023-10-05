وكيل تعليم الغربية يشهد يوم في حب مصر بعنوان "حكاية وطن" بطنطا

عرض إنجازات الدولة

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم فعالية يوم في حب مصر بعنوان "حكاية وطن" التي نظمتها إدارة شرق طنطا بمشاركة أكثر من 600 طالب ومعلم وولي أمر، حيث تم عرض إنجازات الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما أقيمت الفعاليات في مدرستي شوبر 1 الابتدائية، وسبطاس للتعليم الأساسي، حيث تضمنت فعاليات "حكاية وطن" سرد كامل لما كان فيه الوطن، وكيف أصبح، وإنجازات الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس السيسي.

كما شارك الطلاب وأولياء أمورهم مع المعلمين في ورش عمل بالفعاليات، سواء رسومات أو أعمال يدوية، أو تنفيذ ماكيتات من خامات البيئة، أو أغاني، ومسرح، وموسيقى، مما كان له الأثر في مشاركة المجتمع المحلي، من رؤساء المدينة والوحدات المحلية وشيوخ القرى والعمد، والذين تفاعلوا مع أبنائنا الطلاب، والسيد وكيل الوزارة، والحضور، مما يدل على مدى حب الجميع لمصرنا الحبيبة.

و اختتمت الفعاليات بعرض فيديو من إعداد إدارة شرق طنطا التعليمية، يتحدث عن الوطن، كيف كنا، وماذا أصبحنا، من أمن وأمان، ومشروعات قومية عملاقة، ومبادرات رئاسية، وتنمية ونهوض بالريف المصري في جميع ربوع مصر، واهتمام بصحة أبنائنا وبناتنا الطلاب، والاهتمام بصحة المرأة، وأمراض التغذية، وغيرها من المبادرات الرئاسية القومية.

كما رافق وكيل الوزارة خلال الفعاليات، السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، ومحمد حموده، مدير إدارة أمن المديرية.