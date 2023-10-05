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رئيس التحرير
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تعليم

مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يناقش تحديات مستقبل التكنولوجيا

المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الذي يرأسه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء المجلس، حيث جرى مناقشة الخطط والتوجهات الاستراتيجية وأولويات العمل خلال العام الأكاديمي المنتهي والجديد 2023 /2024، وكذلك دورها في دعم صناعة المستقبل والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال، ومساهمتها في منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال البرامج الدراسية والبحثية التي تقدمها الجامعة لطلابها والمواكبة لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.


وفي مستهل الاجتماع، رحب المستشار عدلي منصور رئيس مجلس الأمناء بالأعضاء، مؤكداً أهمية دور الجامعة في إعداد وبناء حملة شعلة المستقبل، حيث أصبحت نموذجاً أكاديمياً رفيع المستوى ومركزاً رائداً لعلوم تكنولوجيا المعلومات والبيانات، نتيجة للبرامج الحديثة التي تقدمها الجامعة لطلابها، وما تمتلكه من إمكانيات وبنية تكنولوجية ورقمية تعزز جاهزيتها للتغلب على تحديات المستقبل من خلال آليات العمل المبتكرة التي تواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مما ساهم في جعل جامعة مصر للمعلوماتية منارة لعلوم المستقبل والبحث المتعلق به.


جاء ذلك خلال الكلمة التي نقلها عنه المهندس رأفت هندي نائب رئيس مجلس الأمناء نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.


من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي نائب رئيس مجلس الأمناء نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، أن نجاح جامعة مصر للمعلوماتية بتطوير هذا الصرح الأكاديمي، جاء نتيجة لالتزام إدارة الجامعة وكافة العاملين بها مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها العالم والمجتمع الأكاديمي المرموق، مع سعيهم المستمر في مفهوم استشراف تحديات المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة عمادها الأسس العلمية المدروسة، إضافة إلى احتضان الجامعة للمواهب النابغة وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم.


وخلال الاجتماع عرضت رئيس الجامعة الدكتورة ريم بهجت مؤشرات الأداء الرئيسية للجامعة لعام 2023 والتقدم الذي أحرزته الإدارة التنفيذية في تنفيذ استراتيجية الجامعة لدعم الأهداف والتقدم التكنولوجي. كما اطلع مجلس الأمناء على عروض تقديمية حول الوضع الحالي للأنشطة البحثية والتحديات وما حققته في هذا الأمر، ومواصلة تطوير خطة البحث العلمي ضمن الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى للجامعة.


واستعرض مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، الإجراءات الرئيسية والمجالات ذات الأولوية للحفاظ على ما حققته من ريادة في مجالاتها التخصصية منذ نشأتها وذلك من خلال التطوير الدائم الذي يلتزم بتنفيذه جميع القائمين على الاستراتيجية الحاكمة للجامعة، وهو ما تضمنه تقرير التقييم الذاتي للأداء والالتزام بتنفيذ توصيات مجلس الأمناء.


كما اطلع المجلس على التقارير التي أعدتها الجامعة عن الأنشطة والفاعليات والمؤتمرات التي نظمتها وشاركت بها، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع كبرى الجامعات العالمية والنجاح المتميز الذي حققه طلاب الجامعة في المقررات التي حضروها مع الجامعات العالمية. كما أحيط المجلس علما على اعتماد وزارة التعليم العالي لبرنامج الميكاترونيكس والموافقة على بدء الدراسة به.


وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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