عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | عمرو دياب يستعد لـ المعنوية مرتفعة .. آيتن عامر تحذر متابعيها لهذا السبب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

عمرو دياب يستعد لـ طرح "المعنوية مرتفعة"

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “المعنوية مرتفعة" خلال الأيام القادمة.

ونشر عمرو دياب فيديو تشويقى للأغنية عبر حسابه بتطبيق انستجرام وكتب :"قريبا".

عزلوني.. آيتن عامر تحذر متابعيها عبر الفيسبوك بعد إصابتها بفيروس |تفاصيل

 

أعلنت الفنانة أيتن عامر عن إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت آيتن عامر : ”عايزة أحذركوا من الفيروس المنتشر الأيام دى ، أنا من امبارح عيانة ودرجة حرارتي عالية والدكتور علق لي محاليل وشخصني نزلة برد حادة وفيروس خطير وسريع الانتشار”.

وأضافت: ”الدور ده انا خدته أنا وولادى والدكتور قال أنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا “.

 

مؤتمر صحفي الإثنين المقبل.. انطلاق مهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا 24 أكتوبر

تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

موضوعات متعلقة

حسن المصري وسكر.. 4 أفلام جديدة بدور العرض السينمائية في أكتوبر

عمرو دياب يستعد لـ طرح "المعنوية مرتفعة"

حفل علي الحجار بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر كامل العدد بمسرح السامر

تفاصيل العرض الغنائي الاستعراضي "عزيزة" على مسرح البالون

2 نوفمبر.. حفل غنائي ضخم يجمع مي فاروق ووائل جسار في الكويت

غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها فى ضيافة "معكم منى الشاذلى" .. اليوم

أخبار الفن| أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية ومكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. نجوم وأبطال فيلم حسن المصري في العرض الخاص| صور

سلاف فواخرجي وأولادها ضيوف "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

ترشيحاتنا

البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

سوريا.. أول رد من الجيش السوري بعد استهداف الكلية الحربية

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

سوريا .. حقيقة وجود وزير الدفاع أثناء تفجيرات الكلية الحربية

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ