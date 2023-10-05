أخبار الفن | عمرو دياب يستعد لـ المعنوية مرتفعة .. آيتن عامر تحذر متابعيها لهذا السبب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “المعنوية مرتفعة" خلال الأيام القادمة.

ونشر عمرو دياب فيديو تشويقى للأغنية عبر حسابه بتطبيق انستجرام وكتب :"قريبا".

أعلنت الفنانة أيتن عامر عن إصابتها بفيروس من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت آيتن عامر : ”عايزة أحذركوا من الفيروس المنتشر الأيام دى ، أنا من امبارح عيانة ودرجة حرارتي عالية والدكتور علق لي محاليل وشخصني نزلة برد حادة وفيروس خطير وسريع الانتشار”.

وأضافت: ”الدور ده انا خدته أنا وولادى والدكتور قال أنفلونزا حادة ولازم تنعزلوا “.

مؤتمر صحفي الإثنين المقبل.. انطلاق مهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا 24 أكتوبر

تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.