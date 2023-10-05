انهيار شرفة عقار بالإسكندرية .. وحصر الضحايا

انهارت شرفة عقار بوحدة سكنية بمنطقة سابا باشا، التابعة لحي شرق بمحافظة الإسكندرية، وجار حصر الضحايا والمصابين.

وتوجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، إلى موقع عقار بسابا باشا بنطاق الحي ، وذلك عقب تلقي اللواء محمد الشريف محافط الإسكندرية بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بسقوط شرفة وحدة سكنية ، بالعقار أمام ١٥ شارع مختار عبد الحليم خلاف من طريق الجيش سابا باشا بنطاق حى شرق.

كما انتقل مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

تم عمل كوردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات ، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.