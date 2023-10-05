أسهل طريقة للتخلص من الصداع النصفي بسرعة

يعد الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في العالم ويسبب الاما قويا تفقد الإنسان التركيز.

و يتسبب الصداع النصفي في الام شديدة تجعل الانسان غير قادرا على مواصلات العمل ومهام الحياة اليومية لذا من المهم علاجه بشكل سريع.



ووفقا لما جاء في موقع NHS تشمل علاجات الصداع النصفي ما يلي:

مسكنات الألم مثل الأيبوبروفين والباراسيتامول

أدوية تسمى التريبتان

الأدوية التي تمنعك من الشعور بالمرض

قد تضطر إلى تجربة مجموعة من الأدوية قبل أن تجد الدواء المناسب لان الصداع النصفي يختلف علاجه من شخص لآخر

قد يوصي الطبيب العام أيضًا بإجراء تغييرات على نمط حياتك للمساعدة في إدارة الصداع النصفي، مثل تناول الطعام في أوقات منتظمة وشرب كميات أقل من الكافيين.

إذا كان الصداع النصفي لديك شديدًا، فقد يُعرض عليك أشياء أخرى لمساعدتك، مثل تعلم تقنيات الاسترخاء والوخز بالإبر.

إذا لم تتمكن هذه العلاجات من التحكم في الصداع النصفي لديك أو إذا كانت الحالة تزداد سوءًا، فقد تتم إحالتك إلى أخصائي لإجراء المزيد من الاختبارات والعلاج.