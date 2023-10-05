بسبب إنبي | فيديو مثير من كهربا بـ رسالة لـ موديست

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي فيديو برفقة أنطوني موديست عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق كهربا علي الفيديو كاتبا : كل فرحة تصنعها لغيرك ستعود اليك وهي أجمل.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.