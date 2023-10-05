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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة، آخر تطورات غرامة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا نحو 2 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي.

وقال محمد شبانة في تصريحات تلفزيونية: “ البعض يتحدث عن وجود اتجاه داخل نادي الزمالك للموافقة على تسوية أزمة كهربا مقابل الحصول على قيمة الغرامة بدون الفوائد، لكن هذا الأمر يعتمد على الرئيس الجديد للنادي”.

وأضاف: “الكابتن حسين لبيب - المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك -  قال إنه لن يفرط في دولار واحد في ملف غرامة كهربا حتى لو توقف اللاعب عن لعب كرة القدم، بينما رحب الكابتن فاروق بإمكانية تقسيط غرامة كهربا”.

وتابع: “كل مرشح له رؤية وسياسية معينة، لذلك عرض دفع كهربا الغرامة بدون فوائد لن يتم اتخاذ قرار فيه إلا من جانب المجلس القادم لنادي الزمالك”.

انتهاء أزمة كهربا حال نجاح هذا المرشح

واختتم:" لو تولى حسين لبيب رئاسة الزمالك يبقى عرض كهربا مرفوض، أما في حال نجاح فاروق جعفر فسيقبل العرض، وفقا لما قاله الثنائي".

كهربا الزمالك الأهلى محمود عبد المنعم “كهربا” محمد شبانة

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