تعاون مصري - أممي للحد من مخاطر الأزمات والكوارث

على هامش مشاركته في منتدى المرونة العالمى بدبى ... عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وفادي الجنان نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية " مكتب الامم المتحدة للحد من اخطار الكوارث" و اللواء محمد حجازي مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث.

تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المصري مع مديرة مكتب الأمم المتحدة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث في ظل التغيرات المناخية الحادة.



وفي ختام الاجتماع اهدي المحافظ درع محافظة جنوب سيناء لممثلة الامين العام للامم المتحدة.