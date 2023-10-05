قرار ترميم من 15 عاما.. مفاجأة في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية



كشف اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية أن العقار الذي انهارت به إحدى الشرفات، مكون من دور أرضي و ١٠ أدوار علوية والعقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام ٢٠٠٨.

وقد لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون في حادث انهيار سقف شرفة عقار بمنطقة سابا باشا، الواقعة في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية.



وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، مما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث علي العمال وأسفر عن وفاة عامل واصابة ٣ آخرين.

وجاري إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

