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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاركة 200 فتاة في وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

وضع اكليل الزهور
وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش

احتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، شارك 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، اليوم الخميس، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش،  شمال سيناء، وذلك ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر" المقام برعاية د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

ارتدت الفتيات والسيدات الزي الرسمي الفلكلوري التراثي الذى يعبر عن هوية كل محافظة مشاركة بالملتقى من محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، و"حلايب والشلاتين وأبو رماد" بالبحر الأحمر، ومطروح، وأسوان، والمشاركات من "الأسمرات" بالقاهرة، وكن في استقبال الموكب.

كما يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية، وفي إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية بسيناء.

 

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

 

قيم الانتماء :

 

ويهدف المشروع،  الى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. 

كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

 

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محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

العريش فتاة الجندي اكليل الزهور

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