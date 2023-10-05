«تمكين المرأة والتعليم والصحة» بروتوكول تعاون متعدد الأطراف بالسفارة الإيطالية بالقاهرة.. تفاصيل

أكد حسن شحاتة وزير العمل؛ اليوم الخميس؛ أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية ، وأن هناك حرص من جانب القيادة السياسية في البلدين على الإستمرار في تطويرها في كافة المجالات . واوضح أن وزارة العمل تتعاون وتُنسق مع الجهات والمؤسسات الإيطالية ذات الأهداف المشتركة ،في عدد من الملفات منها التدريب المهني،وفتح أفاق نحو فرص عمل لشباب مصر،طبقاً لإحتياجات سوق العمل الإيطالي،وأيضا من خلال تعاون من أجل "القضاء على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في حفل توقيع اتفاقات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة،شهدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، بحضور ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومى للمرأة،و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة .



قي مستهل كلمته هنا وزير العمل الحضور بالذكرى الـ50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، موجها الشكر والتقدير إلى السفير الايطالي بالقاهرة على دعوته الكريمة للاحتفال بتوقيع إتفاقيات التعاون الإنمائي مُتعدد الأطراف والتي إعتبرها الوزير إمتداداً، وإستمراراً للتنسيق والتعاون الوثيق مع شركائنا في التنمية، وانعكاساً، وإستمراراً للتعاون التاريخي، والعلاقات المتجددة ، والتنسيق المستمر بين مصر وإيطاليا، حيث يمتلك البلدين تاريخاً طويلاً من العلاقات المتميزة،وهو ما إنعكس على إضافة زخم للعلاقات الثنائية، لا سيما وأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين هو هدف مشترك نسعي اليه جميعا.

وقال وزير العمل : إننا تربطنا شراكة وعلاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة بشكل عام، وخاصة منظمة العمل الدولية التي تسهم بشكل كبير في دعم الجهود والسياسات الوطنية لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وتحسين علاقات العمل والحوار الاجتماعي".

وأوضح الوزير أن لقاء اليوم داخل السفارة الإيطالية بالقاهرة يعتبر تكليلاً لجهود كثيرة تقوم بها وزارة العمل لدعم أواصر التعاون بين البلدين، ذاكرا انه منذ أيامِ قليلة كانت زيارة لمعهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، والمَعنِي بتعليم وتأهيل الشباب على العديد من المِهن الفنية الأكثر إحتياجاً في سوق العمل وفقا للمعايير والمهارات الدولية ، لمواصلة التعاون في واحد من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، وهو ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري ، وتنمية مهاراته طبقاً للمعايير العالمية، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية، وذلك تنفيذاً لتوصيات وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف الوزير قائلا :"كما يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة أيضاً من إجتماع بالعاصمة الإيطالية روما بين المٌلحق العمالي المصري بميلانو،مع ستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وذلك في إطار توجيهاتنا بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق،وتعزيز سُبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويُعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي،وهو ما نتطلع إليه في المرحلة المُقبلة" .

وتابع الوزير قائلا :"اليوم ..ونحن نشهد ونُشارك في حفل توقيع واحدة من أبرز الإتفاقيات بين الجانب الإيطالي ومنظمة العمل الدولية،بدعم من الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي والتي تهدف إلى المُساهمة الفعالة في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018- 2025"، حيث يُعتبر إتفاق اليوم امتداداً للجهود التي تمت من خلال مشروع" الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن " المُنفذ مع منظمة العمل الدولية .

واشار الوزير إلي أننا نتطلع الي إستكمال "منظومة حوسبة التفتيش"، فضلا عن دعم جهود "وحدة مكافحة عمل الاطفال"،وكذلك التعاون في ايجاد بدائل لتحسين دخل الأسر وتمكينهم اقتصادياً لضمان المُساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تُسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، والتي تتنامي بشكل كبير حول العالم، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع،فوفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة."

وثمن الوزير في ختام كلمته جميع الجهود التي يقوم بها الشركاء لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع، كما أنني أتطلع إلى المزيد من التعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على مستقبل أبنائنا ووطننا الحبيب مصر ؛ معربا عن تطلعنا الي مزيد من التعاون مع الحكومة الايطالية فيما يخدم قضايا العمل والعمال في البلدين."

وكانت الاحتفالية قد بدأت بترحيب سفير إيطاليا في القاهرة بالحضور ،وتوقيع 6 إتفاقيات من جانب السفير،وهيئات الأمم المتحدة، وهي إتفاقيات : مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025 " مع منظمة العمل الدولية ، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج" مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ؛ ونحو فرص متساوية لخدمات التعليم والصحة في مصر للمرأة و الأطفال و المهاجرين و المجتمعات المضيفة في الأوضاع الهشة مع منظمة الهجرة الدولية .

كما شملت الاتفاقيات تعزيز نظام الرعاية البديلة للأطفال دون رعاية " مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال؛ والإسراع بريادة الاعمال في مصر " مع البنك الدولى ؛ وتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية " مع منظمة الأغذية والزراعة.

وجاء توقيع الاتفاقيات وسط حضور وكلمات للسفير الايطالى في مصر ميكيلى كوارونى،ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى،ود.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة،وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،ونيفين عثمان امين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والأمومة .

وكلمات هيئات الأمم المتحدة :نصر الدين حاج الأمين عن منظمة الأغذية ،وجيرمى هوبكنز عن يونيسيف،وكارلوس اوليفر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ،وكريستين ارب عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة ،وكون كومبيرعن منظمة العمل الدولية ،ومارك اهير عن البنك الدولى . وشارك وفد من وزارة العمل يتكون من :منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير،وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بالوزارة .

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