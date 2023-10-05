الاعتداء على ضابط.. حبس امرأة يونانية 11 شهرا بسبب "عضة"

حُكم على امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا بالسجن لمدة 11 شهرًا اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 لاعتدائها على ضابط شرطة بسبب مخالفة ركن السيارة في منطقة هالكيديكي بشمال اليونان.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن المرأة لكمت ضابط الشرطة وعضته على إصبعه بعد أن أوقفت سيارتها على جانب الطريق في بلدة نيا كاليكراتيا وتجاهلت تحذيرا من الضباط في سيارة الشرطة التي كانت خلفها مباشرة.

وقالت صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية إنه يبدو أن المرأة ردت بلهجة عدوانية، قائلة إنها لا تنوي التحرك وأنها ستقوم بالتسوق كما هو مخطط لها، قبل أن تشرع في إهانة الضابط الذي جاء ليعطيها مخالفة والاعتداء عليه.

ورفضت المرأة التعاون بعد أن تم تكبيل يديها ووضعها قيد الاعتقال، فيما تبين أن السيارة التي كانت تقودها غير مؤمنة، وأصرت المرأة البالغة من العمر 65 عاما، في كلمتها أمام المحكمة يوم الخميس، على أنها "كانت ستدخل المتجر فقط ولم تزعج أحداً".