تألق طارق حامد.. ضمك يكتسح الحزم برباعية في الدوري السعودي

اكتسح فريق ضمك ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك، وصنع الهدف الثاني لفريقه.

افتتح ضمك التسجيل عن طريق اللاعب أسان سيساي التسجيل لفريق ضمك في الدقيقة 16، ثم أضاف الهدف الثاني جورج كيفين في الدقيقة 42، بعد تمريرةمن طارق حامد.

وعزز أحمد يوسف الزين تقدم ضمك بهدف ثالث في الدقيقة 46، قبل أن يعمق برونو فيانا لاعب الحزم، جراح فريقه بتسجيل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63.

وأحرز نواف عبد الله الحبيشي الحزم الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتذيل الحزم جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.