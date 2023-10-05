عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تألق طارق حامد.. ضمك يكتسح الحزم برباعية في الدوري السعودي

طارق حامد - أرشيفية
طارق حامد - أرشيفية

اكتسح فريق ضمك ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك، وصنع الهدف الثاني لفريقه.

افتتح ضمك التسجيل عن طريق اللاعب أسان سيساي التسجيل لفريق ضمك في الدقيقة 16، ثم أضاف الهدف الثاني جورج كيفين في الدقيقة 42، بعد تمريرةمن طارق حامد.

وعزز أحمد يوسف الزين تقدم ضمك بهدف ثالث في الدقيقة 46، قبل أن يعمق برونو فيانا لاعب الحزم، جراح فريقه بتسجيل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63.

وأحرز نواف عبد الله الحبيشي الحزم الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتذيل الحزم جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

 

ضمك طارق حامد الحزم الدوري السعودي ي جورج كيفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

ترشيحاتنا

30 شركة هندية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في مصر

لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

لماذا قبل الانتخابات الرئاسية 2024؟.. سبب تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية شاركت بانتصارات أكتوبر في سن 21 عاما

دولة عربية توقف السحب النقدي على الدولار

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد شهرًا كاملًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

فيديو

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ