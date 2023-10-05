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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة “الشهيد الطيار علي محمد علي بيه” تشارك بمنافسات الأفضل بمسابقة "تحدي القراءة العربي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن ترشيح مدرسة الشهيد الطيار علي محمد علي بيه للتعليم الابتدائى التابعة لإدارة مطاى التعليمية بمحافظة المنيا، للمنافسة على جائزة أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي، وذلك في إطار فعاليات الحفل الختامي لمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى سيقام في دبي يوم ٣١ أكتوبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تقدم للمنافسة ١١ مدرسة مصرية، وتم تصعيد ٥ مدارس للتصفية، وفازت مدرسة المنيا كأفضل مدرسة على مستوى مصر، وذلك نظرا لعدة معايير تميزت بها تلك المدرسة، من بينها حرص المدرسة على استخدام أدوات العصر في ترسيخ عادة القراءة، حيث حولت قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى ساحات فكرية لمناقشة مجموعة من الكتب اشترك فيها الطلبة وأولياء أمورهم مع عدد من المثقفين والكتاب، مما ساهم في تحفيز الطلبة على الإقبال على القراءة التي تحولت لدى الكثير منهم إلى عادة يومية لاسيما أصحاب الهمم الذين كان لهم نصيب كبير من مبادرات المدرسة القرائية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدرسة عملت أيضا على الاستفادة من خبرات المدارس التي فازت بجوائز في مسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي، كما أبرمت معها اتفاقيات شراكة، وهو الأمر الذي ظهرت نتائجه في فوزها بلقب المدرسة المتميزة على مستوى مصر.

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