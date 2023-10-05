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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوقف بناءً مخالفًا بتقسيم الزهور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بوقف حالة بناء بالطابق السابع على مساحة 300 متر بمنطقة تقسيم الزهور بمدينة بنها، حيث تم ضبط تشوينات البناء والمعدات ورفعها والتحفظ عليها وإصدار قرار إزالة للمخالفة تمهيدا لإزالتها بشكل كلي تنفيذا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء في المنطقة وسيتم تنفيذ القانون على الجميع وعدم التهاون في مخالفات البناء وإيقاف أي أعمال بناء مخالف بنطاق القرى والمدن والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الأعمال.

كما أكد، أهمية جاهزية الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري و بكل حزم لأي حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة .

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