عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‏نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك بافتتاح المعرض السادس عشر للثقافات العسكرية

صدى البلد

شارك الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، قيادات القوات المسلحة في افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" والذي نظمته هيئة البحوث العسكرية وتستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

كما حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة ووفد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود  على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

جولات تفقدية وانتظام للدراسة ولقاءات تعريفية بألسن عين شمس

فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس

جامعة عين شمس تعقد الاجتماع الـ 49 للحاصلين على الجوائز التشجيعية

تصفيق حاد.. نائب رئيس جامعة عين شمس يقدم التحية لمنتخب التمثيل المسرحي

اليوم ..سعد الدين الهلالى في ندوة بجامعة عين شمس احتفالا بذكرى المولد النبوي

إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.. أستاذ جامعي: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسى

الشراكات الدولية.. خبراء التعليم: التعاون الدولي وسيلة لتعزيز جودة البحث العلمي.. جامعة عين شمس: نعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب

عميد حقوق عين شمس: الرئيس السيسي الأنسب لمواصلة مسيرة البناء والتنمية

أستاذ جامعي: التعاون الدولي وسيلة لتعزيز جودة البحث العلمي

جامعة عين شمس: نعمل على إطلاق سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بمشاركة الطلاب

يضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2023" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم.

وفي نهاية الزيارة اعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة و إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى المتحف من تنوع في الثقافات والمعروضات ، وسعادتهم بتواجدهم فى هذا الصرح العظيم والذى يشهد على تاريخ مصر الحديث ويوثق حضارتها العريقة، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (2)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (2)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (3)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (3)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (4)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (4)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (5)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (5)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (6)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (6)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (7)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (7)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (1)
افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (1)
جامعة عين شمس القوات المسلحة المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023 قادة القوات المسلحة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين إحتفالات مصر والقوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

ترشيحاتنا

30 شركة هندية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في مصر

لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

لماذا قبل الانتخابات الرئاسية 2024؟.. سبب تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية شاركت بانتصارات أكتوبر في سن 21 عاما

دولة عربية توقف السحب النقدي على الدولار

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد شهرًا كاملًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

فيديو

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ