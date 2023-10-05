‏نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك بافتتاح المعرض السادس عشر للثقافات العسكرية

شارك الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، قيادات القوات المسلحة في افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2023" والذي نظمته هيئة البحوث العسكرية وتستمر فعالياته فى الفترة من 2- 5 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

كما حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة ووفد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

يضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور؛ وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2023" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ، ومديريات التربية والتعليم.

وفي نهاية الزيارة اعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة و إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى المتحف من تنوع في الثقافات والمعروضات ، وسعادتهم بتواجدهم فى هذا الصرح العظيم والذى يشهد على تاريخ مصر الحديث ويوثق حضارتها العريقة، كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (2)

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (3)

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (4)

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (5)

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (6)

افتتاح المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية (7)