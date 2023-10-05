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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى محمد يتسلم جائزة أفضل لاعب في نانت الفرنسي عن شهر سبتمبر

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تسليم الدولى المصرى مصطفي محمد، اليوم الخميس، جائزة أفضل لاعب فى فريق نانت الفرنسى خلال شهر سبتمبر، ليواصل الفرعون المصرى تألقه اللافت فى الموسم الحالى بعدما فاز بنفس اللقب الشهر الماضى.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"مصطفى محمد أفضل لاعب في نانت عن شهر سبتمبر".
 

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 7 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدفاً للفريق بالإضافة إلى وصافة جدول ترتيب الدورى.

وسبق أن توج مصطفى محمد بجائزة لاعب الشهر في فريق نانت خلال شهر أغسطس بعد الحصول على أعلى الأصوات من قبل الجماهيرالتي تشجع النادي

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